Lazio – Juventus | Dove vedere l’anticipo delle 20 | 45 di sabato 7 dicembre in diretta e

(Di sabato 7 dicembre 2019) Gli anticipi della quindicesima giornata di Serie A continuano con il match tra. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile insolo sulla piattaforma streaming DAZN. Laè reduce da una bella vittoria all’Olimpico contro l’Udinese con il risultato di 3 – 0. Arriva una battuta d’arresto pesante per lache pareggio alloStadium contro un formidabile Sassuolo che riesce a portare a casa un 2 – 2. Il super campionato dellacontinua, ancora saldamente in terza posizione con il Cagliari a soli 2 punti che la impensierisce. La Juve pareggia e subito l’Inter infila la stangata portandosi in prima posizione; adesso non si può più sbagliare perché ogni partita conta davvero troppo.inl’anticipo di Serie AL’anticipo della ...

