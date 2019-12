Lazio Juventus 0-0 LIVE | bianconeri pericolosi con Bernardeschi

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Allo Stadio Olimpico, la 15ª giornata di Serie A 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Jessica Reatini, inviata a Roma) – Allo Stadio Olimpico di Roma,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1′ Inizia la gara dell’Olimpico! 4′subito pericolosa – Immobile entra in area, il numero uno della Juve devia in corner. 9′ Tiro di Dybala – Questa volta sono gli ospiti a impegnare Strakosha in una bella parata. Il portiere devia la palla in corner. 14′ Ancorain attacco –con un bel passaggio di Ronaldo su. Il tiro esce di pochissimo. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e ...

juventusfc : ?? RECAP ? Mister #Sarri: «La Lazio è una squadra di grande qualità» ?? - juventusfc : KICK-OFF! | ?? | #FINOALLAFINE BIANCONERI! FORZA, ANDIAMO A PRENDERCI I TRE PUNTI! LIVE MATCH ??… - romeoagresti : #Juventus: #Pjaca torna tra i convocati. L’ultima presenza in bianconero è datata 19 marzo 2017 contro la Sampdoria… -