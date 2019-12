Lavoro | un genitore su 3 si licenzia per accudire i figli

ilgiornale

(Di sabato 7 dicembre 2019) Alessandro Ferro Il 36% dei genitori italiani è costretto almento dal proprio posto diper avere la possibilità die curare i propriChe il Belpaese non fosse una nazione in cui è facile vivere lo sapevamo e lo avvertiamo quotidianamente sulla nostra pelle. Ma la statistica che emerge è quantomeno allarmante: unsu tre, il 36%, è costretto arsi dal posto diper incompatibilità fra i propri impegni die le esigenze di cura dei. E' quanto emerge dall'Uecoop, l'Unione europea delle cooperative su dati forniti dall'Ispettorato delche mostra come i ritmi quotidiani, gli impegni, la mancanza di tempo extra lavorativo e l'incertezza sul futuro stiano allargando l'area dei bisogni delle famiglie. Se mancano i nonni o se i costi delle strutture sono troppo elevati e non compatibili con il contocorrente delle ...

