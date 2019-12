Lavoratore non regolarmente assunto | sospesa attività commerciale nell’Avellinese

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – I Carabinieri della Compagnia di Baiano, nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale di Avellino finalizzati al contrasto del lavoro irregolare e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, hanno proceduto ad ispezionare svariate, riscontrando che la maggior parte di esse rispettano le normative vigenti. In particolare, all’esito delle verifiche eseguite dai Carabinieri della Stazione di Montoro Superiore unitamente a personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino, è stato segnalato alla competente Autorità il titolare di un’impresa, ritenuto responsabile di avere alle proprie dipendenze un“in nero”. Alla luce di quanto accertato, oltre alla “maxi-sanzione per il lavoro irregolare” è scattata la proposta di sospensione dell’imprenditoriale, in quanto impiegava ...

