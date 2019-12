La trasformazione di un micio | da gatto grigio a gatto nero in poche settimane

bigodino

(Di sabato 7 dicembre 2019) Bruce era un gattino appena nato quando i soccorritori lo hanno tratto in salvo. Riusciva a stare nel palmo di una mano. Aveva ancora gli occhietti chiusi. Nel giro dilaè stata eccezionale: da gattinoa gattino, lasciando tutti senza parole. Il piccolo Bruce è stato salvato e cresciuto con amore. Inil gattino è riuscito finalmente ad aprire i suoi occhi, che erano di un profondo blu. Che ben si sposava con il suo incredibile manto. La pelliccia era morbida e bellissima, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che da lì a pochi giorni si sarebbe trasformata completamente. Diventando irriconoscibile. In poco tempo, infatti, la pelliccia grigia di Bruce ha iniziato a cambiare colore. I suoi nuovi amici umani non si capacitavano di quello che stava accadendo: la pelliccia del loro amato gattino stava completamente cambiando ...