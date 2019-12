La storia di Dianetta | gettata per strada perché anziana | cieca e malata

bigodino

(Di sabato 7 dicembre 2019) La cagnolina che vedete nelle foto si chiamaed è statavia da alcuni mostri che non avevano più bisogno di lei,ormai troppo. È accaduto vicino a Roma., secondo i volontari dell’associazione ALFA, che l’hanno salvata, era stata sfruttata per anni per i suoi cuccioli, che poi le venivano strappati e venduti sul mercato. I ragazzi sono riusciti a dedurre ciò, dopo la visita veterinaria. La cagnolina aveva l’utero infettato e diversi tumori mammari. Erae non era mai stata curata. Era come se nella sua vita, nessuno si era mai preoccupato per lei. Quando è risultata non essere più idonea al suo scopo, è stataper la, come un vecchio oggetto, come un sacco della spazzatura. Quando i cittadini ...

