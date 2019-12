La Pro loco di Paupisi lancia il “Natale green” | domani l’accensione dell’albero

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Aè tutto pronto per una mega manifestazione unica nel suo genere:dei Selfie con un suggestivo spettacolo piromusicale. La manifestazione si terrà domenica 8 dicembre in piazza IV Novembre dalle ore 20:00. Ma la novità assoluta di quest’anno è stata quella di abbellire il paese con addobbi particolari. 80 abeti rossi insieme alle luminarie e al mega albero di 12 metri che renderanno magico il. Un’iniziativa promossa dalla Prodiin collaborazione con il Comune e le attività commerciali del paese che ha lo scopo di sensibilizzare e che tiene conto della salvaguardia del verde e del decoro cittadino. L’intento è quello di trasformare il paese in una suggestiva galleria verde. Si tratta di 80 abeti naturali di circa tre metri alti, addobbati con le luci della festa e ...

