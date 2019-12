La perfezione non esiste | conta ciò che pensi di te Le lacrime di Vanessa

huffingtonpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) “Lanon, so di non dire una grande novità. Ma io lo voglio gridare. Magari l’avessero detto prima a me. Bisognerebbe inserirla tra i primi insegnamenti che ci danno. Sai quanto tempo ho perso a cercarla?”. LediIncontrada scendono durante un monologo contro il body shaming. Lo fa su Rai Uno nel programma che conduce con Gigi D’Alessio, 20 anni che siamo italiani, arrivato alla seconda puntata. Le sue sono parole molto sentite:“Io pensavo di dover esser perfetta per trovare l’uomo della mia vita. Alla fine ho trovato un uomo molto speciale, mio marito, che mi ha detto di sorridere per i miei difetti. Ed è vero. Si è preso il pacchetto intero, pregi e difetti e io con lui. Se potessi parlare alladi 20 anni fa, le direi questo. Volevo diventare ciò che non sono, tutti ...

