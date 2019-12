La Pascale | “Potrei scendere in piazza con le sardine” Il leader Santori | “Benvenuto

ilsecoloxix

(Di sabato 7 dicembre 2019) La compagna di Berlusconi: «Vi ritrovo elementi e quella libertà che furono propri della rivoluzione liberale»

HuffPostItalia : 'Io sto con le sardine, potrei scendere in piazza con loro'. Intervista a Francesca Pascale - Agenzia_Ansa : Francesca #Pascale: 'Potrei scendere in piazza con le #Sardine' #ANSA - rafrom1973 : RT @sindaco_roma: 'Io sto con le sardine, potrei scendere in piazza con loro'. Intervista a Francesca Pascale -