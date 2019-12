La nuova frase sessista dello Chef Vissani | «La cucina non è un posto per donne»

open.online

(Di sabato 7 dicembre 2019) Lanon è unper. A dirlo è Gianfranco, intervistato durante la trasmissione Show Food, un programma di Radio Radio. Al massimo, secondo lo, lepotrebbero occuparsi di pasticceria. «I locali gourmet fanno pentolini piccolini per cui ci vuole agilità, ma per chi fa i numeri ci vogliono i pentoloni», dice lo che durante la trasmissione radiofonica. «Io lele ho, ma stanno in pasticceria. Io dico: prendete una casseruola con doppio fondo in acciaio e voglio vedere sulla mantecazione le», dice con aria sfidante lo. «Quando fai la mantecazione ci vogliono le spalle – prosegue– Io ho una brigata di trenta cuochi, ho ottoe crollano tutte. Lenon ce la fanno fisicamente. Io sono 50 anni che sono dentro le cucine e non capisco ancora ledove sono». Ma non è la prima volta chefa ...

XFactor_Italia : NUOVA FRASE D'AMORE: Guardami come @TizianoFerro guarda #SofiaTornambene. #XF13 - pavndemonium : Visto che la mia coinquilina è così self centered da credere che io voglia stare un'ora a sentirmi dire i cazzi suo… - Dan_skorpio87 : 'Hai una voglia di ballare che fa luce' nuova frase da pasturo in disco. #propagandalive -