La diversità di Puccini che fece spiccare il volo alla Tosca

(Di sabato 7 dicembre 2019) Attorno al 1900, il dramma storico conservava in Italia una forte presenza. L’esattezza cronistica, del resto, è requisito primario di tutto il realismo ottocentesco, carattere generale del melodramma, incluso quello con elementi soprannaturali. Giacomostesso, che aveva aperto la carriera con un opera fiabesca, Le Villi, impose sempre precise ambientazioni. Ma conle cose si complicano e, strappando il soggetto di Victorien Sardou ad Alberto Franchetti, la spuntò contro il parere di Giulio Ricordi e appoggiato dal vecchio Giuseppe Verdi. A entrambi interessava l’aspetto storico/politico del dramma: il destino di un rivoluzionario bonapartista in una città ostile. Mentre a, esemplarmente estraneo all’interesse per la politica, interessava di quel teatro la sola raffigurazione scenica, ma, arrivato all’attesa ...

