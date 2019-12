La cometa aliena Borisov si prende la scena | domani alla minima distanza dal sole | il 28

meteoweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) La2I/, domenica 8 dicembre, raggiungerà ladale tra gli astrofili è pronta a scattare la sfida per osservarla. A tal fine, bisognerà affidarsi ad un telescopio o andare in qualche osservatorio, anche amatoriale. l’Unione astrofili italiani (Uai). 2I/, nota anche come C/2019 Q4 (), è unaiperbolica scoperta lo scorso 30 agosto dall’astrofilo ucraino Hennadij. È il secondo oggetto interstellare, e la primainterstellare, osservato durante il transito nel sistema solare dopo l’asteroide 1I/O’umuamua, scoperto nel 2017. Credit: Pieter van Dokkum, Cheng-Han Hsieh, Shany Danieli, Gregory Laughlin “Sono due le date importanti da segnarsi in agenda: l’8 dicembre, in cui laarriverà al suo perielio, cioè ladal(a 300 milioni di chilometri), ...

