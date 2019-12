l cippo dell’Immacolata contro i pentiti | sequestrata la legna 

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto Napoli – Negli ultimi giorni gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia hanno svolto un servizio straordinario dillo del territorio volto alla prevenzione dell’ammassamento di legname e materiale infiammabile destinato ad essere utilizzato per i roghi tradizionalmente appiccati nella notte tra il 7 e l’8 dicembre, “usanza” che nel passato ha spesso creato pericolo per l’incolumità dei cittadini. Lo scorso anno nel rione Savorito alcune persone apposero, sulla catasta data alla fiamme, un drappo con cui minacciavano i “”; per tale episodio, uno degli autori del reato è già stato condannato con l’aggravante di aver agito utilizzando il metodo mafioso. Sono stati rimossi circa 140 metri cubi di legname da bruciare in occasione dei “fucaracchi”, soprattutto nei rioni ...

