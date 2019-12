Kenya | almeno otto morti nell’attacco all’autobus nel Nord-Est

meteoweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019)persone, tra cui agenti di polizia, sono state uccise venerdì sera in un attacco a un autobus da parte di sospetti membri del gruppo Shabab islamico somalo nella contea di Wajir, nelEst del: lo ha annunciato sabato la presidenza keniota. “Il presidente (Uhurutta) è stato informato ieri sera (venerdì) di un attacco terroristico da parte di militanti sospettati di essere shabab contro un autobus nella contea di Wajir, durante il qualepersone, tra cui agenti di polizia, stato stati brutalmente assassinati”, ha dichiarato la presidenza in una nota. Un alto funzionario di polizia ha detto all’AFP a condizione di anonimato che sette agenti di polizia erano stati uccisi durante l’attacco. “Il numero totale di persone uccise è 10. Uno di loro è stato identificato come medico locale”, ha detto la fonte.L'articolo ...

