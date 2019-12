Kate Middleton | il regalo di Natale chiesto dalla figlia Charlotte | “È ossessionata” Ma

caffeinamagazine

(Di sabato 7 dicembre 2019) Nessuna bambola per la piccoladi Casa Cambridge.riceve la letterina della secondagenita e sorride, perchè la richiesta per Babbo, quest’anno, è decisamente fuori dal comune. Come riportato da Express, la piccola ha gusti davvero sofisticati e chiede un pony. La passione per i cavalli ossessiona da sempre la sorellina di George e Louis, ma forse non ha ancora l’età giusta. “William pensa sia troppo giovane”, ed è così che scatta il piano B previsto da ogni buon genitore posto sotto stress:“George è davvero appassionato di tennis e vorrebbe una nuova racchetta e un tavolo da ping pong”, ha concluso l’insider. Ma come rimediare alimpegnativo della piccola? In questo è del tutto simile a Elisabetta II: una passione per i cavalli che si tramanda geneticamente. Ma non è ancora il tempo per la ...

