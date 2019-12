Juventus Women | che goleada | 7-1 a Bergamo contro l’Orobica

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Le bianconere di Rita Guarino dilaganol’Orobica: lavince e convince: 7-1 al triplice fischio La differenza in classifica trae Orobicasi riflette tutta sul campo. Le bianconere di Rita Guarino, nella gara andata in scena alle 14.30, hanno fin da subito indirizzato il match, aprendo le marcature con Cernoia. A poca distanza l’uno dall’altro sono poi arrivati i gol di Rosucci, Pedersen e nuovamente Rosucci, alla quale ha fornito un assist meraviglioso Bonansea. L’attaccante numero 11 non si è accontentata del passaggio vincente: pochi minuti dopo è tornata al gol, il primo dopo l’infortunio. A chiudere il primo tempo ci ha pensato un autogol di Zanoli. Nella ripresa tante occasioni per le bianconere, e qualcuna anche per le bergamasche, che hanno segnato il gol della bandiera con Luana Merli. Tante ...

