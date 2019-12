Joshua-Ruiz oggi | Mondiale pesi massimi 2019 | orario d’inizio e come vederlo in tv

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019)sabato 7 dicembre andrà in scena il confronto tra Anthonye AndyJr., l’attesissimoWBA, WBO, IBF, IBO dei. Sul ring di Diriyah (Arabia Saudita) i due pugili si affronteranno nel match più atteso dell’anno, la rivincita della contesa andata in scena lo scorso 1° giugno al Madison Square Garden di New York: quel giorno il britannico venne sconfitto per ko alla settima ripresa dal sorprendente messicano che sovvertì il pronostico della vigilia e conquistò le quattro cinture iridate che fino a quel momento erano al pezzo dell’imbattuto AJ. Il ribattezzato Destroyer cercherà di confermarsi sul trono della categoria regina mentre il suo avversario vorrà riprendersi quello che è stato suo in passato. Si preannuncia una sfida pirotecnica, avvincente, appassionante, vibrante e aperta a qualsiasi verdetto:si presenta asciutto e in ...

