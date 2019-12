Instinct | Anticipazioni della puntata su RaiDue di sabato 7 dicembre

meteoweek

(Di sabato 7 dicembre 2019) Andrà in ondain prima tv assoluta la seconda serie di. In totale sono 11 gli episodi che saranno trasmessi alle 22 circa Il protagonista Dylan Reinhart, è un ex agenteCIA. Lui è uno stimato professore e scrittore dichiaratamente gay che lavora all’UniversitàPennsylvania, insegnando criminologia. Tuttavia la … L'articolosudiproviene da www.meteoweek.com.

zazoomnews : Instinct 2 e NCIS 15 tornano su Rai2 con protagonisti i bambini: anticipazioni 30 novembre e 7 dicembre -… - zazoomblog : Instinct 2 e NCIS 15 tornano su Rai2 con protagonisti i bambini: anticipazioni 30 novembre e 7 dicembre -… -