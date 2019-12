Infortunio Santon | le condizioni del terzino della Roma

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019): problema muscolare per il, costretto ad uscire nel corso del primo tempogara contro l’Inter La partita da ex di Davide, ieri sera a San Siro contro l’Inter, è durata soltanto un quarto d’ora. Tanta sfortuna per il, partito nell’undici titolare di Paulo Fonseca ma costretto a fermarsi dopo uno scatto a centrocampo. Il sospetto per ilgiallorosso è quello di uno stiramento, ma informazioni più dettagliate sono attese dallo staff medico nelle prossime ore. Per delineare il problema ed i conseguenti tempi di recupero. Leggi su Calcionews24.com

