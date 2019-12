Infortunio Bentancur | il bianconero esce anzitempo Le sue condizioni

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019), il centrocampista della Juvea pochi minuti dalla fine del primo tempo. Al suo posto entra Emre Can Rodrigoha lasciato il prato dell’Olimpico a pochi minuti dalla fine del primo tempo a causa di un. Il centrocampista si è fatto male in un contrasto falloso (da parte sua) con Correa. Nonostante qualche tentativo di rimanere in campo, l’uruguaiano è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto è entrato Emre Can. Leggi su Calcionews24.com

Claudia__ccld7 : @GobboStraniero @ilciccio67 Ero più fiduciosa prima.... A volte ho la sensazione che se si rompe il ritmo, che pure… - LGramellini : La #Lazio pareggia sul finire del 1^ T il gol di un positivissimo #CristianoRonaldo che torna a seganre su azione d… - paulosdybalas : RT @xcamjs: L’infortunio di Bentancur non ci voleva proprio, sta diventando un giocatore fondamentale -