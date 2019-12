Incendi California | la società elettrica Pg&e paga 13 | 5 miliardi alle vittime dei

meteoweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) Lana Pacific Gas and Electric (Pg&e) ha accettato dire 13,5di dollari a favore delledegliboschivi in, riconoscendo la propria responsabilità per almeno quattro roghi tra il 2015 e il 2018, tra cui quello di Camp Fire, il peggiore nella storia dello Stato (85 morti). Lecomplessive di questi episodi sono oltre 150. L’accordo dovrebbe consentire alla compagnia di emergere dalla bancarotta.L'articolo: laPg&e13,5dei roghi Meteo Web.

GiulioTerzi : #EmergenzaClima:giganteschi incendi in Australia, come già in California e in Malaysia ,accelerano spirale del risc… - NSantarelli : RT @24WallStreet: PG&E, accordo da 13,5 miliardi $ con le vittime degli incendi in California - 24WallStreet : PG&E, accordo da 13,5 miliardi $ con le vittime degli incendi in California -