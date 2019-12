In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Dicembre | Salvirenzi | il patto dei 2 Matteo Gli

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) Patti segreti Verdini battezza i due. È ilper le elezioni I leader di Lega e Italia Viva si parlano e s’incontrano per una legge elettorale con soglie basse di Wanda Marra Prescrivi tua sorella di Marco Travaglio Da giorni due postulanti si aggirano per gli studi tv a spacciare la bufala “Travaglio ha chiesto la prescrizione in un processo, dunque è incoerente nel sostenere la blocca-prescrizione”. Uno è tal Piero Sansonetti che, dopo aver fondato e affondato mezza dozzina di giornali, è riuscito a farsene aprire un altro coi soldi di Alfredo … La lettera Intercettazioni con bavaglio: i dubbi dei pm sul dl Orlando Non solo prescrizione – Le nuove norme in vigore da gennaio. I magistrati delle principali Procure scrivono al ministero della Giustizia: “Manca un regime transitorio” di Antonella Mascali e Valeria Pacelli l’intervista ...

fattoquotidiano : LE PRIME STIME Il documento dell'Inps dà i numeri sul reddito di cittadinanza (di @cdifoggia:… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Dicembre: Quota Chrysler sottostimata di 5 mld. “Fca andò all’estero e non pa… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Dicembre: Audace colpo di spugna dei soliti noti. Zinga, B -