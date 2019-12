Imagine su Sky Arte domenica 8 dicembre il visionario film di John Lennon e Yoko Ono

dituttounpop

(Di sabato 7 dicembre 2019) SkyproponeildiOno in versione restaurata “Le persone che hanno lavorato suerano persone di pace ed è stato illuminante ed eccitante essere una di loro. Ricorda: ognuno di noi ha il potere di cambiare il mondo” queste le parole diOno, che accompagnano questodocumentario restaurato. Nel giorno dell’anniversario della scomparsa di, arriva su Sky(canale 120 e 400 in streaming su Now Tv) alle 21.15, la versione restaurata deldiretto e prodotto daOno che prende il nome dall’album più famoso di. La pellicola, datata 1972, è accompagnata da 15 minuti di contenuti inediti. Così proposto,offre allo spettatore un collage cinematografico, fatto di musica, colori, sogni e realtà, pur comunque mantenendo la sua originaria ...

