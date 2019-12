Ilaria D' Amico ' Non sono incinta | anche se vorrei una figlia femmina'

ilsussidiario

(Di sabato 7 dicembre 2019)D', la storia d'amore con Gigi Buffon e quella separazione che ha lasciato un segno nella sua vita personale.

AlessandraSegn1 : @lapolidealice Ilaria D'Amico un tempo , e' tanto che non la vedevo, era una bellissima donna - michvael : comunque che schifo andare su questo hashtag e leggere tutte quelle cattiverie assurde nei confronti di ilaria d’amico #verissimo - protoromantica : RT @Mariangela93: Ancora mi chiedo come cazzo abbia fatto Buffon a mollare Alena Seredova per questo cesso di Ilaria D amico. Scioccata. #v… -