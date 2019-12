Il tassista che ha preso a pugni un uomo a Fiumicino si difende | Mi ha danneggiato

agi

(Di sabato 7 dicembre 2019) Una frattura al setto nasale giudicata guaribile in 30 giorni, l'indifferenza dei testimoni e la certezza di aver subito un inaccettabile sopruso. È tutto quello che resta al passeggero (italiano) del volo Madrid-Roma che, poco dopo essere sbarcato a, è stato aggredito da unsolo per avergli chiesto il rispetto di una regola base: l'applicazione del tassametro per la corsa che avrebbe dovuto riportarlo in città. "Haa cazzotti la mia auto, mi hala carrozzeria. Quando ho visto la mia macchina rovinata ho perso la testa". Si è giustificato così, davanti agli agenti della Polaria, ildi 60 anni denunciato con l'accusa di lesioni per aver tirato un pugno ad un cliente all'aeroporto di. La versione dell', secondo quanto si apprende, è smentita dai video nei quali si vede chiaramente la vittima aggredita dall'senza alcun ...

