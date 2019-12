‘Il Segreto’ | brutte notizie per l’amata soap opera La conferma di Irene | “Siamo rimasti

caffeinamagazine

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il Segreto è stato rivoluzionato e il pubblico non fa che attendere i risultati di una metamorfosi che ha subito il cast. Si decide di dare un taglio con il passato, motivo per cui gli scoop saranno davvero clamorosi. Nuovi protagonisti e nuovi scenari, ma il pubblico più affezionato come la prenderà? Più dell’80% dei personaggi conosciuti fino ad ora sono stati cancellati e rimarranno solo in pochi. Il resto si rinnova. Francisca Montenegrota, e poi? Rebecca Sala – l’attrice che interpreta– ha spiegato a Dipiù Tv che è in atto una drastico cambiamento: “Già da alcune settimane circolavano voci e pettegolezzi sul set. Si diceva che la rete che mandava in onda laavesse deciso di cambiare tutto, di cancellare oltre l’80% dei personaggi. Ci chiedevamo: ‘A chi toccherà?’”. Ma soprattutto, come avranno reagito gli attori di sempre? “Saranno diversi gli attori, ...

