Il Segreto anticipazioni | trama delle nuove puntate dall’8 al 13 dicembre

(Di sabato 7 dicembre 2019)Ilprossima settimana: Elsa torna a casa Nelledella prossima settimana de Il, Elsa tornerà a casa dopo l’operazione. Marcela, Matias, Consuelo e Isaac organizzeranno una festa per il ritorno della Laguna. Tutti in quartiere saranno felici, tranne Antolina che non riuscirà a nascondere i suoi reali sentimenti. Nelledall’8 al 13de Iltutti in quartiere cercheranno di tenere nascosta la morte di Adela ad Elsa, sarà Antolina però a rivelare la verità alla ragazza che resterà sconvolta. Isaac andrà su tutte le furie e si renderà conto che la moglie non è cambiata. Nellede IlCarmelo sparerà un colpo di fucile a Francisca, Mauricio però farà da scudo, rimanendo ferito. La guerriglia tra la madrina e il clan dei Santacruz, spingerà Maria a decidere di mandare Esperanza e Beltran in ...

