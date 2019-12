Il Segreto anticipazioni | Carolina vuole dire a suo padre che ama Pablo

Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole : Puente Viejo Distrutta! : Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: una scelta sbagliata di Carmelo porta Puente Viejo alla rovina, causando la disperazione di tutti, anche di Francisca… Tutte le storie de Il Segreto sono state ambientate a Puente Viejo ed è difficile immaginare i personaggi in un altro ambiente. Purtroppo però tutti i protagonisti ed anche i telespettatori devono fare i conti con questo rischio, a causa di una possibile inondazione. ...

Un posto al sole anticipazioni 9 dicembre : Andrea torna con un Segreto : Il nuovo appuntamento di Un posto al sole si rinnova lunedì 9 dicembre con la puntata numero 5391. Dopo il weekend di riposo, la soap opera ambientata sul golfo di Posillipo torna a intrattenere i suoi fedeli seguaci con delle gustose avventure. Assisteremo al ritorno di Andrea Pergolesi il quale avrà un segreto da rivelare […] L'articolo Un posto al sole anticipazioni 9 dicembre: Andrea torna con un segreto proviene da KontroKultura.

Il Segreto anticipazioni : Alvaro chiede un incontro ad Elsa - il motivo la spiazza : Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Segreto, che andranno in onda in Italia nei prossimi mesi, svelano che il dottorino Alvaro Fernandez si renderà protagonista di un gesto inaspettato. L’uomo, uscito di scena da un po’ di tempo, si rifarà vivo attraverso una lettera. La missiva sarà destinata ad Elsa e il contenuto si […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Alvaro chiede un incontro ad Elsa, il motivo la spiazza ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di domenica 8 e lunedì 9 dicembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di domenica 8 e lunedì 9 dicembre 2019: Elsa sta guarendo e può finalmente uscire dall’ospedale. Tutti i suoi amici stanno organizzando un’accoglienza festosa per lei, solo Antolina non è affatto felice del suo rientro… Carmelo ha cercato di far fuori Donna Francisca, ma sarà riuscito a compiere la sua vendetta? Tutta Puente Viejo è terrorizzata e Maria ha paura per i suoi figli, tanto da ...

Anticipazioni Verissimo : ospite di Silvia Toffanin si è sposata in Segreto? : Verissimo, Anticipazioni sabato 7 dicembre: ospite di Silvia Toffanin si è sposata di nascosto? La puntata di Verissimo di sabato 7 dicembre sarà ricca di ospiti Nel salotto di Silvia Toffanin si racconteranno Loredana Bertè, Michelle Hunziker, Costanza Caracciolo, Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Ilaria D’Amico. Si è sposata in segreto? Il settimanale Nuovo ha lanciato questa bomba, dopo aver beccato la giornalista sportiva a cena con Gigi ...

Il Segreto - anticipazioni puntata di domenica 8 dicembre : Elsa di nuovo malata : Appuntamento domenicale della soap opera iberica di Canale 5 Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Il Segreto, la soap opera che ha un grosso seguito in Italia e in Spagna scritta da Aurora Guerra. Ricordiamo che l’autrice è la stessa che ha scritto Una Vita Acacias 38. Secondo il nuovo palinsesto di Canale 5, […] L'articolo Il Segreto, anticipazioni puntata di domenica 8 dicembre: Elsa di nuovo malata proviene da ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Antolina minaccia di uccidere Isaac - ma sarà lei ad avere la peggio... : Se non riuscirà ad averlo è pronta ad ucciderlo, è per questo che Antolina punterà una pistola contro Isaac. Ma una distrazione le costerà il piano e la vita.

Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 6 Dicembre : ecco cosa accadrà : Una nuova puntata de “Il Segreto” andrà in onda oggi, alle ore 16.10 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà in questa puntata di venerdì 6 Dicembre 2019. ecco dove eravamo rimasti: Lola, che non ha ancora confessato a Prudencio di essere una spia, è costretta a mentire nuovamente a Prudencio per poter raggiungere Francisca. La locandiera dovrà ricevere nuovi ordini dalla matrona. Intanto la Montenegro, avrà sbollito la ...

Il Segreto anticipazioni : ALVARO ridà a ELSA una parte dei soldi - ecco perché : Nelle prossime puntate italiane de Il Segreto, i telespettatori sentiranno nuovamente parlare del dottor ALVARO Fernandez (Alessandro Bruni). Quest’ultimo si metterà infatti in contatto inaspettatamente con ELSA Laguna (Alejandra Meco), circostanza che genererà profonda preoccupazione in Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami)… Il Segreto, news: Isaac ed ELSA decidono di sposarsi Le anticipazioni indicano che tutto comincerà in seguito ...

Il Segreto anticipazioni dall’8 al 13 dicembre 2019 : Maria prigioniera di Fernando : Settimana Il Segreto, puntate dall’8 al 13 dicembre: Fernando Mesia pianifica tutto per rendere per sempre sua Maria Castaneda Cosa ci rivelano le anticipazioni de Il Segreto dall’8 al 13 dicembre 2019? Ancora una volta Fernando Mesia avrà un ruolo decisivo nella trama: Raimundo e Irene, stanchi del terribile clima di sfida tra i Santacruz […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dall’8 al 13 dicembre 2019: Maria ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 6 dicembre 2019 : Diego confessa a Patrizio il suo Segreto : Diego rivela al fratello di essere stato ricattato da Aldo. Il Leone gli ha offerto dei soldi per patteggiare e lui non sa cosa rispondergli.

Adrian - serie animata/ Anticipazioni 5 dicembre : le musiche sono il Segreto? : Adrian, la serie animata, Anticipazioni e diretta ultima puntata 5 dicembre 2019. Pubblico non convinto dai disegni. Potere e violenza tra i temi trattati?

Il Segreto anticipazioni : FRANCISCA e la pesante insinuazione su LOLA : Nei prossimi episodi italiani de Il Segreto, Prudencio Ortega (Josè Milan) dovrà gestire un terribile “sospetto” su LOLA Mendaña (Lucia Margò), la donna di cui si è innamorato. Al termine di un dialogo con la cattivissima FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas), il proprietario della bottega di vini scoprirà infatti che la ragazza potrebbe essere un’assassina e non saprà proprio come comportarsi di fronte a tale evenienza… Il ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Carmelo spara a Francisca per la seconda volta... : Dopo il primo agguato, miracolosamente fallito, Carmelo tenterà nuovamente di uccidere Francisca. Come andrà a finire?