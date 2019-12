movieplayer

(Di sabato 7 dicembre 2019) Nella puntata de Il, in onda domenica 8su Canale 5,non riesce più a nascondere tutta la propria invidia per la ritrovatadi Elsa:. Iltorna con la puntata di domenica 8e leraccontano dell'invidia cieca cheprova per Elsa ora che la sua vita è finalmente fuori pericolo e tutta la comunità le si è stretta intorno. Elsa si prepara a uscire dall'ospedale e tutti i suoi amici e quanti l'hanno aiutata a racimolare il necessario per l'intervento stanno organizzando una festa per accoglierla degnamente., però, non riesce a nascondere la propria invidia per il trattamento riservato a Elsa. La donna ha in mente un perfido piano perlaritrovata di Elsa, ma Isaac ...

Noovyis : (Il Segreto anticipazioni 8 dicembre 2019: Antolina è decisa a distruggere la serenità di Elsa) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Segreto anticipazioni 8 dicembre 2019: Antolina è decisa a distruggere la serenità di Elsa… - infoitcultura : Un posto al sole, il segreto di Andrea: anticipazioni trame dal 9 al 13 dicembre -