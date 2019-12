Il retroscena di Pedullà | duro confronto tra Ancelotti e la squadra C’è nervosismo

calciomercato.napoli

(Di sabato 7 dicembre 2019) L’esperto di calciomercato svela ildeldi qualche giorno fa Secondo quanto riportato ieri sera sul proprio sito web dall’esperto di calciomercato e giornalista di Sportitalia Alfredo, tra Carloe lavi sarebbe stato un nuovo ed asprosulle tattiche di gioco in vista della partita di Udine. Come sempre il principale oggetto di discussione è stato quello del modulo: i giocatori ”schierati” con il 4-3-3, Carletto invece fermo sul suo 4-4-2. Risultato? Secondo quanto si apprende nel portale del giornalista praticamente nessuna novità. L’insistenza del tecnico partenopeo non ha fatto altro che accrescere il malumore e soprattutto ilnello spogliatoio del Napoli. Lo stessoha poi ribadito all’interno del suo sito web che: ”Una cosa è sicura: alla seconda stagione di ...