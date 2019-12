IL PRONOSTICO – Partite di Serie A del 07 12 2019 Focus sugli incontri di Napoli e

forzazzurri

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il: oggi proviamo il raddoppio con ledie Juventus Prima di iniziare a leggere il consiglio della giocata di oggi, è bene TU sappia che: ” ‘o jouco nun ha maje arriccut’ ‘a nisciuno!”della partita delle ore 18:00 Udinese-analisi ultime gare disputate: L’ Udinese arriva alla gara contro ildopo la sconfitta (3-0) a Roma in casa della Lazio; Ilè stato sconfitto, al San Paolo, dal Bologna in rimonta (1-2). statistiche di campionato: Dopo 14, l’Udinese è 16esima in classifica con 14 punti (4V-2N-8S), ha il peggior attacco dellaA (al pari della Spal) con solo 9 gol segnati (0,6 a gara) e subisce facilmente gol, 23 quelli incassati (1,6 a gara); Dopo 14, il, contro ogni previsione, è 7° in classifica (5V-5N-4S) ha all’attivo 23 gol segnati (1,6 a ...

