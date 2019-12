ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) L’Udinese è in vantaggio sulalla fine del primo tempo. Ilmostra forza di volontà ma crea poco o nulla. E i friulani vanno in gol in contropiede. È Udinese-ma sembra una finale di Champions. Partita contratta. Ilavverte tutta la responsabilità di un match vale un progetto, quello di Ancelotti. Il tecnico mette in campo la miglior squadra possibile, con Mertens al fianco di Lozano e Callejon di nuovo sulla sua fascia di competenza. Ilprova a fare la partita,il pallone ma la squadra di Gotti si copre bene. Ha almeno otto giocatori dietro la linea della. E la squadra di Ancelotti non riesce ad accelerare né a verticalizzare. Non viene mai impegnato il portiere Musso, stesso discorso per Meret. Ilnon crea occasioni da gol. Non riesce a liberare l’uomo. Fa molto giroche resta però innocuo. Lozano prova ad ...

napolista : Il Napoli tiene palla ma non tira mai. L’Udinese segna: 1-0 al 45esimo La squadra di Ancelotti prova a fare la par… - Ronaldo14573461 : @BabyBabydoll77 @LauraRo30757958 Beato Carlo che ti tiene accanto....Sei La MERAVIGLIA Di Napoli....???? - EnzoArlotta29 : RT @tancredipalmeri: La notizia peggiore della notte (oltre che per l’Inter) è per il Napoli. Perché questa Roma è una squadra molto, molto… -