Il Napoli prepara una nuova offerta per Amrabat Giuntoli farà di tutto per averlo

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il calciatore è ormai da tempo nel mirino del, non è alta la distanza tra primae richieste del club gialloblu Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, ilun nuovo ed importante assalto per Sofyan. Il centrocampista del Verona, entrato da tempo nel mirino di, potrebbe essere l’uomo ideale per rinforzare il centrocampo azzurro. Il, come ormai noto, avverrebbe però a partire dal prossimo mese di giugno. Respinta la primada 10 milioni di euro, il Verona ne vorrebbe almeno 12-13 più bonus. Cifre che restano comunque ragionevoli e totalmente alla portata di ADL ed il suo staff. Per questo i partenopei sono in procinto di recapitare unaalla dirigenza veronese. Spunta l’interesse di altre squadre, ma ilè in pole Su, nel frattempo, si va sempre più vivo l’interesse di altre ...

