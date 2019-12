Il festival del gol premia il Cittadella | alla Salernitana non riesce la rimonta

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Tre reti non bastanoper tornare dal “Tombolato” con dei punti. La formazione di Ventura cade contro il, i venetino l’iniziale svantaggio, calano un poker ed evitano la beffa nel finale, conquistando l’intera posta in palio. La gara si sblocca al 21′: traversone di Lombardi per il preciso e puntuale stacco di testa di Djuric, Paleari è battuto. Ilreagisce immediatamente, Micai si salva in un paio di circostanze mamezz’ora il match torna in equilibrio. Rosafio serve Diaw, l’attaccante controlla, si gira e fredda l’estremo difensore ospite. Passano due giri di lancette e ilè addirittura avanti. Sugli sviluppi di un corner la sfera arriva a Benedetti che la mette all’angolino, lontano dportata di Micai. Prima dello ...

LaStampa : L’americano a Como per ritirare il premio del “Noir in Festival” e a Milano per un colloquio con Giancarlo De Catal… - inLOMBARDIA : AGENDA #inLombardia COMO CITTÀ DEI BALOCCHI. Tutta la magia del Natale a Como, fino al 6 gennaio. Da non perdere? I… - ManuDolcenera : Ci vediamo tra un po’ live #papri Intanto andiamo a ricevere il premio miglior videoclip dell’anno ad #amaremare al… -