Il diagonale del gol di Zielinski tra le 10 cose da ricordare di Udinese-Napoli

(Di sabato 7 dicembre 2019) Uno. La scivolata di Koulibaly al minuto 28. Smarcato da De Paul, Lasagna si è trovato il muro di Kalidou piantato di fronte ai piedi. Kalidou chiuderà con 5 tackle e tre palloni spazzati via. Due. Il chewing gum di Ancelotti. Tormentato, bullizzato, massacrato. Stretto fra le mascelle perplesse di fronte al gol di Lasagna. Dirà Carlo che la partita era stata preparata soprattutto in difesa, ben conoscendo peraltro le caratteristiche dell’attaccante. Lasciare a Lasagna un gol alla Lasagna è una pugnalata. Tre. Il buco di Lozano. Arriva un pallone dalla sinistra al centro dell’area e il messicano litiga con l’aria. Una partita molliccia, la sua. Con 26 tocchi, un solo tiro in porta (fuori dallo specchio) e la media di un pallone sbagliato ogni tre. Quattro. Le sostituzioni. Prima quella di Insigne, addirittura senza che cominci il secondo tempo Ucome a Torino con la ...

