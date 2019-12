Il centrodestra si presenterà unito alle Regionali Le ipotesi sui nomi

agi

(Di sabato 7 dicembre 2019) Occorre prepararsielezioni, perché questo governo è destinato a non durare. Salvini, Meloni e Berlusconi ribadiscono l'asse per le prossime Politiche. Ilcorrerà, anche con l'apporto delle liste civiche, non ci sarà alcun partito unico, ribadiscono i leader dei tre partiti che si sono incontrati ieri ad Arcore per definire il quadro delle candidature. L'accordo non è ancora definitivo, ma lo schema resta lo stesso: nelle Marche e in Puglia toccherà a Fdi (dovrebbero correre Castelli e Fitto), in Toscana alla Lega (resta in piedi la candidatura della Ceccardi), in Campania e Calabria a Forza Italia. Ma è proprio in queste due regioni che si registra una spaccatura interna sempre più forte. Perchè in Calabria permane il veto della Lega sul sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, e c'è forte resistenza anche sul fratello Roberto che è vicepresidente del gruppo di FI ...

