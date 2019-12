Il Centrodestra sceglie il candidato per le regionali in Calabria | Jole Santelli

meteoweek

(Di sabato 7 dicembre 2019) Non dovrebbero esserci più ripensamenti. Ilha scelto la forzistacome candidata alle elezioniin, deputato di Forza Italia e vicesindaco di Cosenza, salvo colpi di scena e improbabili ripensamenti sarà la candidata delalle elezioniindel prossimo 26 gennaio. Al vertice ad Arcore … L'articolo Ililper leinproviene da www.meteoweek.com.

Frances04356201 : In Calabria il Pd sceglie Callipo, imprenditore del tonno e grande elettore del centrodestra alla ultime elezioni r… - andlazz : In Toscana il Pd sceglie Giani come candidato alla presidenza della Regione. La coalizione può attendere. Ora la c… - marisaLaDestra : #7colli da seguire #NotizieDaRoma COLPACCIO DI #GIORGIAMELONI. CON #AURIGEMMA #FDI PRIMO PARTITO NEL… -