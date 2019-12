I migliori 10 brunch da provare a Milano

vanityfair

(Di sabato 7 dicembre 2019) L'Ov(viale Premuda 14 e via Solari 34)Armani RistoranteMaio (piazza del Duomo)Da oTTo (via Paolo Sarpi 8)ÉgalitéOfelé (via Savona 2)Fancytoast (Via Vittor Pisani 13)Apollo Club (via Giosuè Borsi 9/2)Maison, via Lodovico Montegani, 68Four Seasons (via Gesù 6/8)Pane, marmellate, pancake, succhi d’arancia e uova sono quello che ci vuole per affrontare le fredde mattine dei weekend d’inverno. Ti rimettono in sesto, ti fanno fare pace col mondo e ritrovare il sorriso dopo una settimana pesante: per questo ilpiace così tanto. Ormai agodersi lentamente questa colazione che è anche un po’ pranzo è diventato un rito: le possibilità persi moltiplicano, e vale la pena provarle. Nella gallery sopra trovate 10 indirizzi in ogni angolo della città per svoltare sabato e domenica mattina: bakery che propongono il tipicoall’americana, ...