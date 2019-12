I buonisti contro Checco Zalone Ma sono loro a fare piangere

ilgiornale

(Di sabato 7 dicembre 2019) Massimiliano Parente Caro, volevo farti i miei complimenti. Perché con la tua canzone che lancia il tuo prossimo film Immigrato hai fatto venire fuori l'imbecillità del politicamente corretto. Voglio dire: fai una splendida parodia di Celentano, ci metti dentro tutti gli stereotipi sugli immigrati, dove alla fine l'immigrato te lo prendi perfino a letto perché tua moglie si innamora di lui, un immigrato rappresentato in modo quanto di più simpatico ci sia (stupendo quando dici «perché proprio a me?», e lui risponde «prima l'italiano!»), e tu un protagonista con un giubbotto salviniano, molto divertente. Insomma una sana operazione comica, ironica, una satirala retorica razzista, e cosa succede? Che saltano fuori i soliti indignati per accusarti di razzismo. Gente serissima, noiosissima, che capisce fischi per fiaschi, che non è capace di ridere, e ...

ErosBonazzi : RT @Kwizera06428241: Dall'#UE alla Francia fino ai buonisti di casa nostra, a parole tutti sono contro i #trafficanti di esseri umani salvo… - GiorgioVaccaro : RT @Kwizera06428241: Dall'#UE alla Francia fino ai buonisti di casa nostra, a parole tutti sono contro i #trafficanti di esseri umani salvo… - Adelchi16 : RT @Kwizera06428241: Dall'#UE alla Francia fino ai buonisti di casa nostra, a parole tutti sono contro i #trafficanti di esseri umani salvo… -