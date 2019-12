I 5S rilanciano la battaglia sul salario minimo Per il Censis lo chiedono 3 italiani su

lanotiziagiornale

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tresu quattro sono favorevoli all’introduzione delper legge. Lo rivela ilnel 53esimo Rapporto sulla situazione sociale del Paese, sottolineando come il 12,2% degli occupati in Italia sia a rischio povertà. Tra i fan del provvedimento, la percentuale sia più alta tra gli occupati (75,3%) e tra chi dispone di un reddito basso (l’80,7% con un reddito fino a 15milaeuro annui) o medio-basso (il 78,7% con un reddito compreso tra 15mila e 30mila euro annui). MISURA BANDIERA. Musica per le orecchie del ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, madre del disegno di legge per l’introduzione del(a 9 euro lordi l’ora). “Tresu quattro, dice il, sono favorevoli all’introduzione del. Io e tutto il Movimento 5 Stelle lo sosteniamo da sempre perché è impensabile che ancora oggi ci siano milioni di lavoratori che guadagnano 4 o ...