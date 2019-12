I 10 migliori gialli della storia del cinema

wired

(Di sabato 7 dicembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=AIgWLO8Gdds Non sono più anni per iclassici, quelli con un assassino che si cela tra i protagonisti e un detective che indaga e deve scoprire chi è (prima che mieta un’altra vittima). È un genere che, a oggi, possiamo permetterci solo se in forma ironica, perché la sua serietà e la sua artificiosità sono ormai inaccettabili, usurate da anni dicce e signore in giallo. Cena con delitto – Knives Out questo fa: cerca di risalire la china di un genere nobile accettandone il ridicolo, abbracciandone le convenzioni e sapendone ridere, cercando comunque di essere serio con i suoi presupposti, con la caccia a un assassino che si nasconde dalle indagini di un detective, con una morte e le sue conseguenze e soprattutto con tutta una folla di personaggi secondari che ravanano nei classici del genere. Ognuno con un movente, ognuno interessato al ...

Eldindonderoela : A questo punto c'è bisogno di un colpo di scena, come nei migliori gialli di Agatha Christie o di Ellery Queen... ??… - a_coffee_break_ : RT @lucacozziwriter: I 10 migliori libri gialli o polizieschi di novembre2019 #29novembre #libri #thriller #leggo - lucacozziwriter : I 10 migliori libri gialli o polizieschi di novembre2019 #29novembre #libri #thriller #leggo -