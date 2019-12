Hugh Grant attacca i populisti sui social | pubblica la foto del suo arresto

ilgiornale

(Di sabato 7 dicembre 2019) Alessandro Zoppo L’attore britannico, sostenitore del “Remain”, si scaglia con un acido post (la famosasegnaletica del 1995) contro i troll e i conservatori che lo criticano Le elezioni del 12 dicembre in Gran Bretagna si avvicinano eprende posizione. L’attore, sostenitore del “Remain” e del voto “tattico” per i liberal democratici, è vittima di continui attacchi da parte dei conservatori fan della Brexit e di Boris Johnson. La star di Quattro matrimoni e un funerale e Notting Hill ha usato Twitter per rivolgersi ai troll che criticano le sue convinzioni e che lo giudicano per quanto accaduto il 27 giugno 1995. Quella notte, l’attore venne sorpreso dalla polizia a Los Angeles in compagnia di una prostituta, l’allora 23enne Divine Brown: arrestato con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico,fu poi rilasciato senza cauzione ma con l’obbligo di ...

