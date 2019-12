Hockey pista | Serie A1 2019 | cade Lodi contro Breganze | Forte dei Marmi a -3

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Giornata numero 12 per laA1 disu/2020 che vede la capolistafermarsi sul campo di uno stoico Lanaro, capace di rimontare il tiro diretto di Joao Garcia, con le reti di Eloi Mitjans e Gerard Teixido, prima del 2-2 timbrato ancora da Garcia a metà secondo tempo. I giallorossi a questo punto spariscono, e subiscono le reti di Mitjans e Scuccato, per il 4-2 finale. Si avvicina dunque la GDS Impiantidei, cheSandrigo vola subito sul 3-0, grazie alla doppietta di Marti Casas, subendo l’unica rete solo nel finale con il solito Claudio Lopes. Pirotecnico successo anche per la Ubroker Scandiano, per 6-5 in casala Impredil Follonica, in cui a far voce grossa è soprattutto David Gelmà, protagonista assoluto con 5 gol, tra cui quella decisiva, messa a segno a meno di cinque minuti dal termine, con la TeamServiceCar Monza ...

GreenVanilLaura : Il bello del @luca_carioli (oltre al fatto che è bello di suo ??) è che, a seconda dell'andamento delle partite, sfo… - FISR_news : ?? #HockeyPista ?? Riuscirà la capolista Amatori Wasken Lodi a ritornare a vincere nella difficile pista di Hockey Br… - lassueur : RT @CorreggioHockey: ???? Hockey Pista - La Bidielle Correggio punta sulla sua pista per battere il CGC Viareggio. #correggiohockey #hockeypi… -