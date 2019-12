oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Serata diricca di match di cartello. Cinque incontri con sei squadre italiane sulpassa in casa del Feldkirch, quindi Gherdeina reduce da 3 ko consecutivi (e 5 nelle ultime 7 uscite) viene schiantata in casa da Val Pusteria che centra il secondo successo di fila.ha la meglio in casa contro Lustenau e infila la settima vittoria partita nelle ultime otto disputate., invece, inverte il trend negativo e supera Kitzbuhel, mentreporta a 6 i successi consecutivi. I MATCH DELLA SERATA VEU Feldkirch –Broncos 2-3. Grande battaglia a Feldkirch conche passa in vantaggio con Lemay, quindi Milam e ancora Lemay portano il risultato sul 3-1, prima della rete di Draschkowitz che limita i danni a pochi secondi dalla fine EC Bregenzerwald – SHCFalcons 1-2.vince ancora indirizzando il match ...

OA_Sport : Hockey ghiaccio, Alps League 2019-2020: vincono Vipiteno, Fassa, Renon, Cortina e Val Pusteria che passa in casa di… - ecodelchisone : Hockey ghiaccio, emozionante serata al “Cotta”, Valpe in parità a metà match: 1 a 1 - LSportCH : EV Zug vs SCL Tigers – Our game preview! -