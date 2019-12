Hellas Verona | Salcedo | le condizioni dopo l’operazione

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019), operazione riuscita per l’attaccante dell’infortunio al ginocchio subito lunedì scorso Operazione perfettamente riuscita quella di ieri per il giocatore dell’. Il calciatore si è sottoposto ad un intervento di pulizia artroscopica al ginocchio destro che ha escluso la necessità di ricostruire il legamento del crociato anteriore. L’attaccante dovrà osservare ora un periodo di riposo di un mese. Soloverranno dettati i tempi di recupero per rivederlo in campo. Leggi su Calcionews24.com

LuizPires52 : RT @figurinepanini: Riparte subito la #SerieATIM col turno infrasettimanale. Ad aprire le danze saranno Parma Calcio 1913 e Hellas Verona F… - infoitsport : Atalanta-Hellas Verona, con Valeri occhio ai gialli - MMagazineItalia : Nella 15a giornata di campionato è in programma la sfida tra Hellas Verona e Atalanta. Juric affronta il suo maestr… -