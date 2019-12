Haland Juventus | prima offerta dei bianconeri all’attaccante

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Lasembra fare sul serio per Erling Haaland: iavrebbero già formulato laall’attaccante Erling Braut Haaland è uno dei giovani più interessanti a livello europeo: l’attaccante del Salisburgo ha messo a segno già otto reti in Champions League, attirando su di sè le attenzioni di mezza Europa. Come riportato da Sportitalia, lasi sarebbe mossa per un primo approccio all’attaccante norvegese: la società bianconera avrebbe offerto 3 milioni di euro a stagione ad Haaland. Comincia il corteggiamento dei. Leggi su Calcionews24.com