Guardiola | «Massimo rispetto per lo United» VIDEO

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019), le parole del tecnico del Manchester City in vista del derby contro loin programma oggi Mister Pepè intervenuto nella consueta conferenza stampa prima del derby di Manchester che si giocherà oggi. Ecco le sue parole. «Ho ilper loro, sono sempre il Manchester. Una squadra che ha scritto la storia del calcio inglese, europeo e mondiale. Non so se per loro sia la partita più importante dell’anno non gli ho mai fatto questa domanda. Per noi è una partita molto importante affrontiamo una rivale con una storia importante. Vogliamo ripetere le buone prestazioni che abbiamo fatto ultimamente. Proveremo a vincere». Leggi su Calcionews24.com

lupodatastiera : @pisto_gol Sono d'accordo con molte cose che #Allegri dice, soprattutto il passaggio sul calcio e allenatori a live… - _baietto : @Gherry94 Ultimi 4 anni, volevi dire. L’unico anno in cui giocavamo verticale è stato il primo, e infatti è stato i… - massimo_macs : @LGramellini @PaPaganini Io ricordo che ci avete raccontato che #Agnelli avrebbe tenuto #Allegri e che il nuovo cor… -