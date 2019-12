Greta a Madrid come una star Sul treno a nafta che inquina

ilgiornale

(Di sabato 7 dicembre 2019) Roberto Pellegrino La paladina dell'ambiente costretta a viaggiare su una locomotiva che produce C02 quanto un volo di un'orasi dice, «Maledette ferrovie spagnole!» in svedese?Thunberg è finalmente arrivata ae ha un diavoletto per capello. È giunta di venerdì, in omaggio al suo movimento «Friday for Future» ed è visibilmente nervosa e provata, non dai chilometri percorsi sul lentissimo Trenhotel Lusitania (il leggendario e unico collegamento ferroviario notturno trae Lisbona che ha 17 fermate), ma dalle tre settimane su un catamarano sul quale, salpando dalla Virginia, ha attraversato le gelide e agitatissime acque invernali dell'oceano Atlantico. Perché la sedicenne ambientalista svedese, coraggiosa nella sua caparbietà a dire «no» alle comoditànti, non poteva affidarsi a un aereo o a una nave, mostri che divorano avidamente ...

AssiElena : RT @CieloItalia: Greta Thunberg dichiara forfait. O comunque ammette di aver fatto flop. 'Stiamo scioperando da un anno ma non è successo a… - Carmela_oltre : RT @ilmanifesto: L'eco del pianeta #IlManifesto #InEdicola oggi La marcia per il clima di Madrid oscura il vertice Cop25. «Stiamo scioper… - Eco_Magazin : Mentre la politica discute chiusa nel suo mondo, a Madrid la società civile è scesa nelle strade per chiedere azion… -