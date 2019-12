Grande paura per Al Bano Carrisi | l’ex di Romina Power si arrampica di nuovo sul palco e

kontrokultura

(Di sabato 7 dicembre 2019) La nuova imprudenza di AlE se alcuni settimanale di gossip parlano di una nuova guerra trae Loredana Lecciso, Alcontinua a realizzare concerti in giro per il mondo. Oltre a cantare da solista con la sua band, ultimamente ha duettato nuovamente con l’ex moglie statunitense. E proprio in … L'articoloper Al: l’ex disidisule rimane sospeso FOTO proviene da KontroKultura.

Eurosport_IT : Una giornata indimenticabile per i giovani Aurelin e Alesjon dopo la grande paura ?? - antoniospadaro : 'Mi spaventa che possiamo dare risposte di ieri ai problemi di domani. Non vogliamo difendere i nostri errori, ma n… - officialmaz : #MIhailovic piange, dice 'Ti amo' alla moglie. Sprona i malati a crederci sempre. Ringrazia tutti, anche i tifosi r… -