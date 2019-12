Grande Fratello Vip 2020 | le misteriose foto dei primi due concorrenti

trendit

(Di sabato 7 dicembre 2019)Vip: manca meno di un mese all’inizio della quarta edizione del reality di Canale 5 e i social del programma si sono messi in funzione. Da ieri sera su Instagram, Twitter e Facebook sono apparse ledi due personaggi famosi che entreranno nella casa. Le, ovviamente, non mostrano il volto del vip, e sono accompagnate da brevi didascalie. La primaè quella di una donna con i capelli biondi che indossa un tubino celeste. La didascalia recita: Sono stata una donna molto “cattiva” In rete si è scatenato la caccia al vip: c’è chi pensa che possa essere Rita Rusic, già ufficializzata, chi Adriana Volpe, più volte annunciata da TvBlog, chi Loredana Lecciso, anch’essa annunciata dal sito di Blogo, la cui partecipazione è stata smentita dalla diretta interessata e c’è anche chi suppone che sia una vip mai uscita tra le ...

Corriere : «Presunto stupro» al Grande Fratello: scandalo in Spagna. E gli sponsor lasciano il reality - trash_italiano : Grande Fratello Vip, Loredana Lecciso sarà una concorrente - arlinde : RT @marikitsch: También en Italia: «Presunto stupro» al Grande Fratello: scandalo in Spagna. E gli sponsor lasciano il reality https://t.c… -